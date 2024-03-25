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Фитнес и здоровье
Опубликовано 25 марта 2024, 12:00
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Обнаружено, что один компонент кофе влияет на старение мышц

К такому выводу недавно пришла международная группа учёных
В кофе содержится такое органическое соединение, как тригонеллин. Оказывается, оно играет роль в том, как у человека стареют мышцы. Это выяснили специалисты из Nestlé Research в Швейцарии и медицинской школы Йонг Лу Лин Национального университета Сингапура.

В рамках нового исследования учёные проанализировали биопсию мышц 20 жителей Китая. Это были мужчины 65-79 лет с подтверждённой саркопенией. Также принимали участие в исследовании 20 здоровых людей того же возраста. Помимо этого, специалисты учитывали материалы одного иранского исследования. В нём уже участвовали 186 мужчин в возрасте от 60 лет.

Обнаружено, что один компонент кофе влияет на старение мышц
© John Hopkins Medicine

Выяснилось, что уровень тригонеллина был ниже у пожилых с саркопенией. При этой болезни очень быстро ослабляются мышцы, теряется мышечная масса, сила, ухудшается физическая способность жить самостоятельно.

Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале Nature Matabolism.

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