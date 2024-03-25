Обнаружено, что один компонент кофе влияет на старение мышц

Выяснилось, что уровень тригонеллина был ниже у пожилых с саркопенией. При этой болезни очень быстро ослабляются мышцы, теряется мышечная масса, сила, ухудшается физическая способность жить самостоятельно.

Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале Nature Matabolism.

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