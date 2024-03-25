Обнаружено, что один компонент кофе влияет на старение мышц

Обнаружено, что один компонент кофе влияет на старение мышцК такому выводу недавно пришла международная группа учёных
В рамках нового исследования учёные проанализировали биопсию мышц 20 жителей Китая. Это были мужчины 65-79 лет с подтверждённой саркопенией. Также принимали участие в исследовании 20 здоровых людей того же возраста. Помимо этого, специалисты учитывали материалы одного иранского исследования. В нём уже участвовали 186 мужчин в возрасте от 60 лет.
Выяснилось, что уровень тригонеллина был ниже у пожилых с саркопенией. При этой болезни очень быстро ослабляются мышцы, теряется мышечная масса, сила, ухудшается физическая способность жить самостоятельно.
Результаты проведённого исследования опубликованы в журнале Nature Matabolism.
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