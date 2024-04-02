Обнаружено, что при формировании воспоминаний разрушается ДНК

Команда учёных научила мышей ассоциировать небольшой электрический шок с новой средой, чтобы, когда животных снова поместили в эту среду, они «запомнили» полученный опыт и показывали страх. Далее специалисты изучили активность генов в нейронах ключевой области мозга — гиппокампа. Оказалось, что некоторые гены, ответственные за воспаление, были активны в ряде нейронов через четыре дня после тренировки. А вот спустя три недели после тренировки активность тех же генов заметно снизилась.

Эксперты определили причину воспаления: белок TLR9, который запускает иммунный ответ на фрагменты ДНК, плавающие внутри клеток. Эта воспалительная реакция аналогична той, которую используют иммунные клетки при защите генетического материала от вторжения патогенов. Но в этом случае нервные клетки реагировали не на захватчиков, а на собственную ДНК.

Когда исследователи удалили у мышей ген, кодирующий белок TLR9, у животных возникли проблемы с памятью, связанные с долговременными воспоминаниями о тренировках. Это позволяет предположить, что мы тоже используем собственную ДНК в качестве сигнальной системы, чтобы хранить информацию в течение длительного времени.