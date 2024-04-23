Обнаружено, что скромность делает человека лучшим лидером

Хотя на первый взгляд так не кажется

Исследования показывают, что людям, которые хотят достичь вершин и остаться там лучше вести себя скромно. Такие лидеры видят себя в правильном свете и признают собственные ограничения, выражают признательность за вклад своих последователей, открыты для идей и отзывов.