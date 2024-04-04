Обнаружено новое генетическое заболевание: влияет на мозг и печень

Исследование, проведенное под руководством Хьюго Беллена из Медицинского колледжа Бэйлора и Венди Чанг из Бостонской детской больницы, показало, что мутации в гене YKT6 нарушают клеточный процесс, называемый аутофагией, который жизненно важен для здоровья клеток. Исследователи выявили трех детей с мутацией YKT6, у всех из которых с раннего возраста наблюдались задержки в развитии и неврологические проблемы. У двоих из них также были проблемы с печенью.

Для дальнейшего изучения мутаций YKT6 ученые использовали плодовых мушек. Они обнаружили, что у плодовых мушек с мутациями, схожими с человеческими, наблюдаются аналогичные проблемы со здоровьем. Это исследование предполагает, что ген YKT6 должен рассматриваться для скрининга носителей в определенных популяциях и что дети, у которых диагностировано заболевание печени, связанное с YKT6, должны находиться под наблюдением на предмет рака печени.

Хотя это значительное открытие, необходимы дальнейшие исследования для полного понимания болезни и разработки потенциальных методов лечения.

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