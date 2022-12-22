Обнаружены бактерии, которые избавляют от неприятного запаха изо рта

Недавно учёные обнаружили, что бактерии, входящие в состав йогурта, хлеба на закваске, супа мисо, помогают устранить неприятный запах изо рта. Правда, в ходе самого исследования эффективность этих бактерий рассматривалась при их приёме в виде пищевых добавок.

Выяснилось, что приём Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius и Weissella cibaria приводил к более свежему дыханию у человека.