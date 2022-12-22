Обнаружены бактерии, которые избавляют от неприятного запаха изо рта

Обнаружены бактерии, которые избавляют от неприятного запаха изо ртаИ это пробиотики
Скорее всего, вы и не догадывались, но в некоторых популярных продуктах содержатся бактерии, которые помогают избавиться от неприятного запаха изо рта. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в BMJ Open.
Фото: The Orthodontists
Недавно учёные обнаружили, что бактерии, входящие в состав йогурта, хлеба на закваске, супа мисо, помогают устранить неприятный запах изо рта. Правда, в ходе самого исследования эффективность этих бактерий рассматривалась при их приёме в виде пищевых добавок.
Выяснилось, что приём Lactobacillus salivarius, Lactobacillus reuteri, Streptococcus salivarius и Weissella cibaria приводил к более свежему дыханию у человека.
В рамках исследования специалисты проанализировали научные работы, в которых приняли участие 278 человек. Их возраст варьировался от 19 до 70 лет. Данные этих исследований показали, что неприятный запах изо рта значительно снизился у тех, кто принимал пробиотики.
В то же время факторы, влияющие на образование неприятного запаха изо рта, особо не изменились. Это может говорить о том, что пробиотики просто сдерживают образование побочных продуктов с неприятным запахом. То есть эффект лишь временный.