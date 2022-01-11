Обнаружены генетические мутации, способствующие появлению бесплодия у мужчин

Обнаружены генетические мутации, способствующие появлению бесплодия у мужчинВыявили их британские учёные
Команда учёных из Университета Ньюкасла (Великобритания) обнаружила особый генетический механизм (мутации), который может способствовать развитию тяжёлых форм бесплодия у мужчин. Результаты исследования были опубликованы в издании Nature Communications.
В исследовании приняли участие пациенты из Центра фертильности Ньюкасла и Медицинского центра Университета Радбауд в Нидерландах. В результате учёными были проанализированы ДНК 185 бесплодных мужчин и их родителей. Были обнаружены 145 редких мутаций, которые могут негативно влиять на способность к зачатию. Также 29 мутаций затрагивали гены, связанные с воспроизведением потомства (репродукцией).
Вместе с тем были обнаружены мутации в гене RBM5. Согласно исследованиям, проведённым ранее, этот ген способен влиять на развитие бесплодия у мужчин.
Мутации эти зачастую вызывают доминантную форму бесплодия. Для его развития необходим лишь один мутировавший ген.