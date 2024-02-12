Обнаружены кишечные бактерии, которые влияют на здоровье мозга в старости

Исследования показывают, что бактерии в кишечнике могут играть определённую роль в поддержании здоровья мозга по мере старения. В частности, полезной может быть бактерия Asaccharobacter celatus (A celatus).

Многие люди сообщают, что с возрастом они становятся более забывчивыми. К примеру, они могут путать даты или забывают, где припарковали машину. Если такое происходит редко, то это нормально, поскольку со временем наш мозг всё-таки начинает работать хуже.

Со временем, однако, подобных симптомов становится больше и у человека возникают лёгкие когнитивные нарушения. Вызывает тревогу тот факт, что это часто приводит к деменции.