Обнаружены кишечные бактерии, которые влияют на здоровье мозга в старости

Обнаружены кишечные бактерии, которые влияют на здоровье мозга в старостиСохранение остроты ума очень важно для пожилых людей
Исследования показывают, что бактерии в кишечнике могут играть определённую роль в поддержании здоровья мозга по мере старения. В частности, полезной может быть бактерия Asaccharobacter celatus (A celatus).
Многие люди сообщают, что с возрастом они становятся более забывчивыми. К примеру, они могут путать даты или забывают, где припарковали машину. Если такое происходит редко, то это нормально, поскольку со временем наш мозг всё-таки начинает работать хуже.
Со временем, однако, подобных симптомов становится больше и у человека возникают лёгкие когнитивные нарушения. Вызывает тревогу тот факт, что это часто приводит к деменции.
Кишечные бактерии выполняют функции, которые поддерживают наш организм в здоровом состоянии. Так, целатус, наряду с некоторыми другими бактериями, может вырабатывать такое соединение, как эквол. Последний связан с улучшением работы мозга у пожилых людей, но не у всех в кишечнике имеется достаточное количество A celatus для выработки эквола.
Одно недавнее исследование показало, что A celatus связан с исполнительными функциями. То есть со сложными когнитивными задачами, с которыми человек сталкивается ежедневно, в том числе с математическими вычислениями в голове или с реорганизацией задач на день, если что-то меняется.
Выяснилось, что чем больше бактерий A celatus было у здоровых пожилых людей в возрасте от 50 до 80 лет, тем больше баллов они набирали в тесте на исполнительные функции. Это исследование кажется многообещающим, но нужны ещё дополнительные доказательства, чтобы подтвердить потенциальную пользу как бактерий A celatus и соевых продуктов для пожилых.
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