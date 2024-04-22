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Фитнес и здоровье
Опубликовано 22 апреля 2024, 09:45
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Обнаружены неожиданные полезные для здоровья свойства шоколада

Об этом важно знать
По словам экспертов, шоколад поддерживает здоровье сердца, снижает уровень вредного холестерина в крови. И это ещё не всё.
Обнаружены неожиданные полезные для здоровья свойства шоколада
© Dmitr1ch/Getty Images

Научно доказано, что шоколад в умеренных количествах полезен для физического и психического здоровья. Есть также данные, подтверждающие, что тёмный шоколад полезен для сердца.

Защита мозга от болезни Альцгеймера. В какао-бобах есть такое соединение, как теобромин. Присутствует оно и в шоколаде. Китайские учёные обнаружили, что теобромин серьёзно влияет на когнитивные функции и память, работу крови и мозга, улучшая настроение, уменьшая симптомы депрессии.

Помощь в снижении веса. Дело в том, что теобромин в шоколаде ускоряет расщепление жиров в организме. Особенно эффективен тёмный шоколад. Если его употреблять за 20 минут до приёма пищи, то он снизит аппетит.

Обнаружены неожиданные полезные для здоровья свойства шоколада
© Pixabay ckstockphoto

Теобромин полезен для почек и печени. Одно исследование выявило связь между неалкогольной жировой болезнью печени и ожирением. При этом ранее стало известно, что теобромин улучшает морфологию печени. Учёные отмечают, что это вещество также защищает от образования камней в почках и поддерживает здоровье почек.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.