Обнаружены неожиданные полезные для здоровья свойства шоколада

Обнаружены неожиданные полезные для здоровья свойства шоколадаОб этом важно знать
Научно доказано, что шоколад в умеренных количествах полезен для физического и психического здоровья. Есть также данные, подтверждающие, что тёмный шоколад полезен для сердца.
Защита мозга от болезни Альцгеймера. В какао-бобах есть такое соединение, как теобромин. Присутствует оно и в шоколаде. Китайские учёные обнаружили, что теобромин серьёзно влияет на когнитивные функции и память, работу крови и мозга, улучшая настроение, уменьшая симптомы депрессии.
Помощь в снижении веса. Дело в том, что теобромин в шоколаде ускоряет расщепление жиров в организме. Особенно эффективен тёмный шоколад. Если его употреблять за 20 минут до приёма пищи, то он снизит аппетит.
Теобромин полезен для почек и печени. Одно исследование выявило связь между неалкогольной жировой болезнью печени и ожирением. При этом ранее стало известно, что теобромин улучшает морфологию печени. Учёные отмечают, что это вещество также защищает от образования камней в почках и поддерживает здоровье почек.
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