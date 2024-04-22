Обнаружены неожиданные полезные для здоровья свойства шоколада

Научно доказано, что шоколад в умеренных количествах полезен для физического и психического здоровья. Есть также данные, подтверждающие, что тёмный шоколад полезен для сердца.

Защита мозга от болезни Альцгеймера. В какао-бобах есть такое соединение, как теобромин. Присутствует оно и в шоколаде. Китайские учёные обнаружили, что теобромин серьёзно влияет на когнитивные функции и память, работу крови и мозга, улучшая настроение, уменьшая симптомы депрессии.

Помощь в снижении веса. Дело в том, что теобромин в шоколаде ускоряет расщепление жиров в организме. Особенно эффективен тёмный шоколад. Если его употреблять за 20 минут до приёма пищи, то он снизит аппетит.