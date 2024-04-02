Обнаружены новые данные о диабете 1 типа у взрослых

По итогам анализа выяснилось, что наличие родственника первой степени родства с этим заболеванием значительно повышает вероятность развития диабета 1 типа у человека во взрослом возрасте. При этом риск выше, если у родственника диабет проявился рано. В целом из-за генетических причин диабет 1 типа возникает у взрослых реже, чем у детей. То есть у них более значительную роль в развитии заболевания играют факторы окружающей среды.

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