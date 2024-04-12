Обнаружены различия между мужчинами и женщинами в особенностях их сна, биологических часов и обмена веществ

Команда учёных из Саутгемптонского университета в Великобритании, Стэнфордского университета и Гарвардского университета в США выяснила, что различия между полами есть и в циркадных ритмах. Так, мелатонин (гормон сна) у женщин вырабатывается раньше, чем у мужчин. Температура тела, которая достигает максимума перед сном и минимума за несколько часов до пробуждения, следует по аналогичной схеме. То есть она достигает пика у женщин раньше, чем у мужчин.

Другие исследования показывают, что внутренние циркадные периоды женщин короче, чем у мужчин, примерно на 6 минут.

У мужчин, как правило, бывает поздний хронотип. То есть они предпочитают ложиться спать и просыпаться позже, чем женщины. Также у них менее последовательный график отдыха, чем у женщин, в повседневной жизни.

Были большие различия между тем, как мозг женщин и мужчин реагировал на изображения еды после лишения сна. У женщин мозговые сети, связанные с когнитивными (принятием решений) и аффективными (эмоциональными) процессами, были в два раза активнее, чем у мужчин. Другое исследование продемонстрировало, что у женщин в 1,5 раза выше активация лимбической области (участвующей в обработке эмоций, формировании памяти и регуляции поведения) в ответ на изображения сладкой еды по сравнению с мужчинами.

Несмотря на разницу в активности мозга при недосыпе, мужчины склонны переедать больше, чем женщины, в ответ на нехватку сна. Другое исследование показало, что более фрагментированный сон, более продолжительное время засыпания, проведение большего времени в постели в попытках заснуть только у мужчин связаны с повышенным чувством голода.

Как женщины, так и мужчины, работающие в ночную смену, чаще заболевают диабетом 2 типа. Однако этот риск выше всё-таки у мужского пола. Среди женщин, работающих в ночную смену, 66% сталкивались с эмоциональным перееданием. Ещё одно исследование показало, что у таких женщин примерно в 1,5 раза больше шансов иметь избыточный вес или ожирение по сравнению с женщинами, работающими в дневную смену.

Снижение веса было более успешным при лечении женщин с синдромом обструктивного апноэ сна по сравнению с мужчинами. Также женщинам может потребоваться меньшая доза золпидема (лекарство от бессонницы), чем мужчинам, чтобы избежать затяжной сонливости на следующее утро.