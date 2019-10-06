Обновление прошивки испортило автономность Apple Watch

Один из пользователей Reddit, владелец Apple Watch Series 5 написал, что его совершенно не устраивает длительность работы батареи в часах. Настолько, что он решил вернуть покупку и снова носить старые Apple Watch Series 4. Пользователь считает, что автономность могло бы сохранить отключение опции Always-on Display. Но тогда это полностью лишает смысла изначальную покупку девайса, у которого постоянно включённый дисплей стал главной «фишкой».

Судя по другим комментариям, проблема касается не только Watch Series 5, но и остальных моделей.