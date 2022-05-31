Обновлён рейтинг самых популярных марок умных часов

Анализ рынка носимых устройств по всему миру показал, что Apple, Samsung и Xiaomi демонстрировали рост в годовом исчислении, несмотря на квартальный спад на 24%. Аналитики считают, что лояльность к бренду стала основной причиной успеха Apple, которая увеличила свою общую долю, а также объём поставок в годовом исчислении на 14%.

График ниже хорошо иллюстрирует положение дел на рынке: