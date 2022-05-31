Обновлён рейтинг самых популярных марок умных часов

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Обновлён рейтинг самых популярных марок умных часовУ Apple опять всё хорошо
По данным аналитиков Counterpoint Research, на рынке умных часов в период с января по март 2022 года поставки выросли на 13%. Специалисты составили рейтинг самых популярных производителей.
Анализ рынка носимых устройств по всему миру показал, что Apple, Samsung и Xiaomi демонстрировали рост в годовом исчислении, несмотря на квартальный спад на 24%. Аналитики считают, что лояльность к бренду стала основной причиной успеха Apple, которая увеличила свою общую долю, а также объём поставок в годовом исчислении на 14%.
График ниже хорошо иллюстрирует положение дел на рынке:
В отчёте также говорится, что в большинстве ключевых регионов общий объём поставок вырос, и только в Европа всё осталось неизменным. На рынок повлияли вооружённые действия на территории Украине и связанные с ними логистические ограничения. Ожидается, что во втором квартале последствия станут ещё более серьёзными.