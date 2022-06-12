Обновлён топ самых продаваемых умных часов в мире

Apple Watch Series 7, самая дорогая модель бренда со стартовой ценой 399 долларов, стали самыми продаваемыми умными часами в мире в период с января по март 2022 года.

Вторыми по популярности умными часами в мире в первом квартале были ещё одни Apple Watch, модель Watch SE. Они вышли почти два года назад, но, судя по всему, низкая цена в 279 долларов вызывает интерес у покупателей. Модель предлагает дизайн Apple Watch Series 4-6, но без некоторых премиальных функций, таких как поддержка ЭКГ.

И ещё одним часы Apple — Watch Series 3 — помогли увеличить долю бренда на рынке до выдающихся 51,2% в первом квартале 2022 года.