Обратить вспять повреждения печени из-за стресса и старения оказалось возможно

Этот процесс вносит значительный вклад в прогрессирование заболеваний печени, особенно таких, как метаболическая дисфункция-ассоциированная стеатотическая болезнь печени (MASLD), от которой страдают миллионы людей во всем мире.

Используя исследуемый препарат ферростатин-1, ученые успешно подавили ферроптоз у мышей с MASLD-подобными заболеваниями, эффективно омолодив их печень до состояния здоровых аналогов. Исследование выявило генетическую сигнатуру, уникальную для пожилой печени, склонной к дегенерации, и предложило точную мишень для терапевтического вмешательства.

Старший автор работы доктор Анна Мэй Дил подчеркивает потенциальное влияние на здоровье человека, отмечая, что блокирование ферроптоза может потенциально восстановить функцию печени даже у пожилых людей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.