Объявлены российские цены фитнес-браслета Honor с большим экраном

Honor Band 6 может похвастаться AMOLED-экраном диагональю 1,47 дюйма — это на 148% больше, чем у предшественника, утверждает бренд. Разрешение дисплея составляет 194 × 368 пикселей. Браслет предлагается в трёх цветах: чёрном, сером и розовом.

Устройство позволяет мониторить насыщение крови кислородом (SpO2), сердечный ритм, уровень стресса, сон, менструальный цикл. Трекер поддерживает 10 тренировочных режимов, в том числе бег, ходьбу, езду на велосипеде, плавание в бассейне и т.д. На одном заряде Honor Band 6 может работать до 14 дней при стандартном использовании и до 10 дней — при интенсивном. Поддерживается быстрая зарядка — за 10 минут на три дня работы.

Новый умный браслет будет доступен для предзаказа с 20 апреля по 3 мая 2021 года. Стоимость составляет 4490 рублей. В период предзаказа будет действовать скидка 1000 рублей.