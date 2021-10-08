Объявлены российские цены новых умных часов Apple

Цены на обычные Apple Watch Series 7 с размером корпуса 41 мм начинаются с 36 990 рублей. 45-м модель оценена в 39 490 рублей. Nike-версия стоит столько же.

Продажи часов начнутся 15 октября. Apple обещает доставить часы в случае оформления предварительного заказа за 4-5 недель. Устройство было презентовало ещё в сентябре вместе с iPhone 13. Смартфоны, однако, поступили в продажу раньше.

Напомним, экран новых Apple Watch Series 7 на 20% больше, чем у Series 6. У часок появилась полноразмерная виртуальная клавиатура. Кроме того, новые часы будут быстрее заряжаться — на 33%.