Обязательно принимайте витамин D. Иначе после 50 лет у вас появится эта проблема со здоровьем

Специалисты из Гарвардской медицинской школы отмечают, что дефицит витамина D со временем приводит к потере мышечной массы. Из-за этого вам может быть тяжело выполнять повседневные действия. Также у вас будет гораздо больше шансов получить травму.

В новом исследовании, результаты которого опубликованы в Calcified Tissue International and Musculoskeletal Research, принимали участие более 3 тысяч взрослых жителей Великобритании в возрасте 50+. К началу исследования они ещё не начали терять мышечную массу из-за старения. Однако спустя четыре года у тех, кто страдал дефицитом витамина D, на 70% чаще встречалась потеря мышечной массы. А после учёта других факторов этот риск повысился до 78%.