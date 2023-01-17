Обязательно принимайте витамин D. Иначе после 50 лет у вас появится эта проблема со здоровьем

Обязательно принимайте витамин D. Иначе после 50 лет у вас появится эта проблема со здоровьемВот чем опасен дефицит этого витамина
С возрастом из-за нехватки витамина D у вас может повыситься риск потери мышечной массы. В результате вероятность получить травму тоже сильно возрастёт.
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Специалисты из Гарвардской медицинской школы отмечают, что дефицит витамина D со временем приводит к потере мышечной массы. Из-за этого вам может быть тяжело выполнять повседневные действия. Также у вас будет гораздо больше шансов получить травму.
В новом исследовании, результаты которого опубликованы в Calcified Tissue International and Musculoskeletal Research, принимали участие более 3 тысяч взрослых жителей Великобритании в возрасте 50+. К началу исследования они ещё не начали терять мышечную массу из-за старения. Однако спустя четыре года у тех, кто страдал дефицитом витамина D, на 70% чаще встречалась потеря мышечной массы. А после учёта других факторов этот риск повысился до 78%.
Для того чтобы получать достаточно витамина D, нужно проводить время на солнце, употреблять пищу с витамином D или же принимать добавки. Кроме того, в поддержании мышечной силы помогают упражнения с отягощениями.
Когда человек теряет мышечную массу, он может легче травмироваться, причём травмы эти будут более тяжёлыми и заживать будут медленно. Риск падений в этом случае тоже повышается.
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