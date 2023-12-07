Обязательно выбрасывайте эти продукты при первых признаках порчи

Обязательно выбрасывайте эти продукты при первых признаках порчиИ не рискуйте своим здоровьем
Безопасность пищевых продуктов - тема очень серьёзная. По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, ежегодно каждый шестой американец подхватывает болезни пищевого происхождения, и в некоторых случаях это может привести к госпитализации или смерти.
Вот какие продукты лучше сразу же выбросить, как только вы заметили, что они стали портиться.
Мясные деликатесы. Согласно результатам одного исследования, более 90% случаев заболеваний пищевого происхождения, вызываемых Listeria monocytogenes, связаны с мясными деликатесами. Их рекомендуется съедать в течение трёх-пяти дней. Единственное исключение здесь - сыровяленое мясо: твёрдая салями и ветчина. Если вы на них заметите плесень, то просто уберите её. Остальную часть мяса есть можно.
Твёрдый сыр с пятнами плесени. С этого сыра можно просто срезать плесень. А вот сливочный сыр, рикотта, нарезанные или тёртые сорта нужно сразу выбрасывать при образовании на них плесени.
Заплесневелый хлеб. Его лучше выбросить полностью сразу, так как у него пористая и мягкая поверхность.
Коричневый салат. Зелень даже при увядании остаётся съедобной. Но стоит насторожиться, если салат заметно заплесневел или на нём появилась слизь.
Желе и джемы. Национальный центр домашнего хранения продуктов питания рекомендует при появлении на них плесени выбрасывать всю банку сразу. В случае консервированных фруктов плесень также может быть признаком того, что продукт не был запечатан должным образом.
Проросший картофель. В нём содержится токсин соланин, который концентрируется в «глазках» и кожице. Однако пока картофель остаётся достаточно твёрдым и не очень морщинистым, его можно употреблять в пищу.
Испорченный йогурт. Плесень в нём может образовываться и там, где вы её не видите. Поэтому лучше выбросить весь стаканчик, чем рисковать здоровьем.
Остатки приготовленной еды. Сразу же выбрасывайте все продукты, которые изменили цвет, текстуру, приобрели новый запах. То же самое относится к пище с плесенью.
Что касается гниющих ягод, то вы можете выбросить из них те, что сгнили или находились рядом с испорченными плодами. Остальные же есть вполне можно.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.