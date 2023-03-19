Обычная смесь из девяти трав поможет снизить уровень сахара в крови

Исследование проводилось на пищевой добавке, которая называется Curalin. Она как раз и представляет из себя смесь из 9 растений: плоды китайской горькой тыквы, семена джамболана, листья подорожника, семена пажитника, листья джимнемы лесной, плоды эмблики, корень пикрорезы, корни куркумы и, наконец, корица.

Сара Брюэр, медицинский диетолог, сказала, что уровень глюкозы, в некоторых случаях, нормализуется в течение четырех недель. “Пользователи также сообщают о снижении тяги к сладкой пище и улучшении энергии, сна”. В исследовании приняли участие 36 человек.

Но стоит учитывать, что это выборка сама по себе очень маленькая, поэтому лучше для начала проконсультироваться со специалистами.

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