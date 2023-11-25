Обычное больничное дезинфицирующее средство оказалось бесполезно перед диарейной бактерии

Обычное больничное дезинфицирующее средство оказалось бесполезно перед диарейной бактерииУченые ищут решение
Исследование, проведенное в Университете Плимута, выявило серьезный недостаток в практике дезинфекции больниц. Оказалось, что основные хлорные дезинфицирующие средства, используемые в больницах и рекламируемые как эффективные против бактерий, совершенно бесполезны против Clostridioides difficile (C. diff) - печально известного, вызывающего антибиотико-ассоциированные заболевания во всем мире.
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Несмотря на высокую концентрацию средств, широко используемых в больницах, споры C. diff остаются невредимыми, представляя значительный риск для пациентов и медицинского персонала.
Результаты исследования свидетельствуют о неэффективности существующих дезинфицирующих средств, что вызывает опасения относительно безопасности клинической среды. В условиях растущей антибиотикорезистентности требуются срочные исследования для разработки альтернативных стратегий дезинфекции.
Полученные результаты подчеркивают необходимость разработки дезинфицирующих средств, соответствующих эволюции бактерий, что может привести к пересмотру существующих протоколов медицинской дезинфекции во всем мире.
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