Обычный «омикрон», «стелс-омикрон» и Neo-Cov: в чём разница

Автор отмечает, что «стелс-омикрон» - один из подвидов обычного «омикрона». Известен этот подвид как BA.2. В то же время оригинальный штамм известен как BA.1.

В чём же разница между двумя названными вариантами коронавируса? Простой «омикрон», пишет автор, сейчас широко распространён во всём мире. Однако в прошлую пятницу учёный-вирусолог Тревор Бедфорд отметил, что BA.2 уже также набирает популярность. Так, в Дании он составляет 82 процента от всех случаев заражения ковидом, в Великобритании - 9 процентов, в США - 8 процентов.

Кроме того, сейчас предполагают, что «стелс-омикрон» может оказаться заразнее оригинального варианта. В Дании говорят, что распространяться он может со скоростью, которая в 1,5 раза выше, чем BA.1. Однако симптомы у него не серьёзнее, чем у обычного «омикрона».