Обычный «омикрон», «стелс-омикрон» и Neo-Cov: в чём разница

Обычный «омикрон», «стелс-омикрон» и Neo-Cov: в чём разницаОбъясняет издание Al Jazeera
Автор отмечает, что «стелс-омикрон» - один из подвидов обычного «омикрона». Известен этот подвид как BA.2. В то же время оригинальный штамм известен как BA.1.
В чём же разница между двумя названными вариантами коронавируса? Простой «омикрон», пишет автор, сейчас широко распространён во всём мире. Однако в прошлую пятницу учёный-вирусолог Тревор Бедфорд отметил, что BA.2 уже также набирает популярность. Так, в Дании он составляет 82 процента от всех случаев заражения ковидом, в Великобритании - 9 процентов, в США - 8 процентов.
Кроме того, сейчас предполагают, что «стелс-омикрон» может оказаться заразнее оригинального варианта. В Дании говорят, что распространяться он может со скоростью, которая в 1,5 раза выше, чем BA.1. Однако симптомы у него не серьёзнее, чем у обычного «омикрона».
В то же время датские эксперты из Statens Serum Institute, Копенгагенского университета, Статистического управления Дании и Датского технического университета пришли к выводу, что всё же BA.2 заразнее BA.1. Этот вывод был сделан на основе исследования, которое включало анализ более 8,5 тысяч датских семей. Анализ проводился с декабря 2021 года по январь 2022 года. Выяснилось, что те, кто заразился BA.2, передавали на 33 процента болезнь чаще, чем те, у кого был простой «омикрон».
Если же говорить о Neo-CoV, то данный вирус встречался у летучих мышей. Также автор пишет, что он отличается BA.1, BA.2 и имеет родственные связи с MERS-CoV (ближневосточный респираторный синдром). На данный момент учёные ещё не знают, способен ли этот вирус заражать человека.