Обычный пищевой краситель может провоцировать воспалительные заболевания кишечника

Обычный пищевой краситель может провоцировать воспалительные заболевания кишечникаИ он используется часто
Длительное употребление пищевого красителя Allura Red может быть потенциальным провокатором воспалительных заболеваний кишечника, болезни Крона и язвенного колита, считают ученые из Университета Макмастера. Исследователи обнаружили, что постоянное воздействие Allura Red вредит здоровью кишечника.
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Краситель непосредственно нарушает барьерную функцию кишечника и увеличивает выработку серотонина, что впоследствии изменяет состав микробиоты кишечника, приводя к повышенной восприимчивости к колиту.
Ученые сказали, что Allura Red является распространенным ингредиентом в конфетах, безалкогольных напитках, молочных продуктах и не только. Этот краситель используется для придания цвета и текстуры пищевым продуктам, часто для привлечения детей.
"Это исследование демонстрирует значительное вредное воздействие Allura Red на здоровье кишечника и определяет серотонин кишечника как критический фактор, опосредующий эти эффекты. Эти результаты имеют важное значение для профилактики и лечения воспаления кишечника", - сказал Валиул Хан, старший автор исследования.
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