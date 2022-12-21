Обычный пищевой краситель может провоцировать воспалительные заболевания кишечника

Краситель непосредственно нарушает барьерную функцию кишечника и увеличивает выработку серотонина, что впоследствии изменяет состав микробиоты кишечника, приводя к повышенной восприимчивости к колиту.

Ученые сказали, что Allura Red является распространенным ингредиентом в конфетах, безалкогольных напитках, молочных продуктах и не только. Этот краситель используется для придания цвета и текстуры пищевым продуктам, часто для привлечения детей.

"Это исследование демонстрирует значительное вредное воздействие Allura Red на здоровье кишечника и определяет серотонин кишечника как критический фактор, опосредующий эти эффекты. Эти результаты имеют важное значение для профилактики и лечения воспаления кишечника", - сказал Валиул Хан, старший автор исследования.

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