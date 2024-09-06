Обычный поцелуй в щеку привел к неизлечимой инфекции у ребенка

Простудная болячка отца передала высококонтагиозный HSV-1 его дочери. Хотя HSV-1 обычно вызывает простудные язвы вокруг рта, иногда он может распространяться и на другие участки кожи. Лекарства от этого вируса, который остается в организме на всю жизнь, не существует, хотя противовирусные препараты могут помочь справиться со вспышками.

Врачи предупреждают родителей, чтобы они не целовали детей во время вспышек простуды, поскольку вирус легко распространяется при прямом контакте.

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