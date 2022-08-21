Очередной опасный тренд TikTok: люди начали заклеивать себе рты, чтобы лучше спать

Пользователи TikTok рекомендуют заклеивать рот скотчем. Это якобы не даёт храпеть и улучшает сон.

Эксперты согласны, что спать с открытым ртом может быть вредно для здоровья. Утверждается, что у тех, кто дышит ртом, обычно неприятный запах изо рта и больше кариеса. Специалисты говорят, что заклеивание рта технически может уменьшить храп и дыхание через рот во время сна, но риски того не стоят. Из-за скотча могут возникнуть затруднённое дыхание, раздражение или аллергические реакции на ленту, нарушения сна.