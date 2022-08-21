Очередной опасный тренд TikTok: люди начали заклеивать себе рты, чтобы лучше спать

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Очередной опасный тренд TikTok: люди начали заклеивать себе рты, чтобы лучше спатьНо эксперты предупреждают, что это опасно
В TikTok появился новый вирусный тренд, который, по словам пользователей, помогает им лучше спать. Люди заклеивают рот на ночь и верят, что это улучшит их сон. Видео с хэштегом #mouthtaping набирают почти 25 миллионов просмотров. Эксперты прокомментировали тренд.
Пользователи TikTok рекомендуют заклеивать рот скотчем. Это якобы не даёт храпеть и улучшает сон.
Эксперты согласны, что спать с открытым ртом может быть вредно для здоровья. Утверждается, что у тех, кто дышит ртом, обычно неприятный запах изо рта и больше кариеса. Специалисты говорят, что заклеивание рта технически может уменьшить храп и дыхание через рот во время сна, но риски того не стоят. Из-за скотча могут возникнуть затруднённое дыхание, раздражение или аллергические реакции на ленту, нарушения сна.