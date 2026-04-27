Одежда вместо смарт-часов: в Сингапуре создали новую ткань

Опубликовано 27 апреля 2026, 17:34
Одежда вместо смарт-часов: в Сингапуре создали новую тканьСможет следить за вашим здоровьем
Если раньше смарт-часы или фитнес-браслеты следили за показателями здоровья, то теперь ученые предлагают встроить такие функции прямо в одежду. Так, исследователи из Национального университета Сингапура создали специальную ткань, которая может измерять артериальное давление в реальном времени — и при этом ей не нужна батарея.
На кожу крепятся очень тонкие датчики, а ткань соединяет их между собой. Смартфон передает им энергию и одновременно собирает данные. Проще говоря, телефон становится и источником питания, и центром управления.
Главное преимущество такой системы — удобство, объясняют спецы. Никаких отдельных устройств, которые можно забыть дома или разрядить.
Разработка особенно хорошо справляется с измерением верхнего давления — даже во время движения или тренировок.