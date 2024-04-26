Один искусственный подсластитель оказался способен повредить кишечник

Опубликовано 26 апреля 2024, 19:30
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Один искусственный подсластитель оказался способен повредить кишечникРечь идёт о неотаме
Новое исследование впервые показало, что неотам, один из искусственных подсластителей нового поколения, может вызвать заболевания кишечника. В том числе синдром раздражённого кишечника, сепсис. Также подсластитель приводит к разрушению эпителиального барьера — части стенок кишечника.
Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition и проведённое в Университете Англии Раскин (ARU), продемонстрировало, что неотам может напрямую повредить кишечный эпителий, приводя к гибели эпителиальных клеток. Также он негативно воздействует на бактерии в кишечнике.
Учёные обнаружили несколько патогенных реакций после влияния неотама на E. coli (Escherichia coli) и E. faecalis (Enterococcus faecalis). Этот подсластитель входит в состав напитков, пищевых продуктов, жевательных резинок.
Новое исследование было основано на более ранней работе доктора Хавови Чичгера из Университета Англии Раскин (ARU). Он выяснил, что подсластители сахарин, сукралоза и аспартам тоже способны вызвать аналогичные повреждения кишечника.
Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова