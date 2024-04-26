Один искусственный подсластитель оказался способен повредить кишечник

Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition и проведённое в Университете Англии Раскин (ARU), продемонстрировало, что неотам может напрямую повредить кишечный эпителий, приводя к гибели эпителиальных клеток. Также он негативно воздействует на бактерии в кишечнике.

Учёные обнаружили несколько патогенных реакций после влияния неотама на E. coli (Escherichia coli) и E. faecalis (Enterococcus faecalis). Этот подсластитель входит в состав напитков, пищевых продуктов, жевательных резинок.