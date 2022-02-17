Один из видов травяного чая оказался способным привести к раку

Йерба мате, травяной чай, традиционно подаваемый в тыкве с металлической соломинкой, широко рекламируется благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

На самом деле, этот напиток часто сравнивают с зеленым чаем, а некоторые источники утверждают, что он содержит на 90% больше антиоксидантов, чем последний. Но, несмотря на богатый состав минералов, витаминов и антиоксидантов, исследования показывают, что этот напиток может повышать риск развития некоторых видов рака.

Онкологический центр Memorial Sloan Kettering сообщает: “Высокие дозы и длительное употребление чая мате связаны с повышенным риском рака простаты, мочевого пузыря, полости рта, пищевода, легких, головы и шеи”.

Чай содержит полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые также содержатся в жареном мясе и табачном дыме. Исследования показали, что воздействие этого канцерогена может иметь серьезные последствия для иммунной, репродуктивной и неврологической систем. В одном исследовании, проведенном в Уругвае, ученые обнаружили, что у любителей мате риск развития рака легких в 60 раз выше по сравнению с любителями остальных видов чая. Исследование проводилось на выборке из тысячи взрослых уругвайцев.

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