Одна из версий Apple Watch исчезла из продажи

Цены на такие модели ‌Apple Watch Series 6‌ начинаются с $799. Apple пока не говорила, что прекращает выпуск таких часов. Однако скоро уже состоится релиз Apple Watch Series 7 — через два месяца. Поэтому аналитик Bloomberg предположил, что запасы титановых Apple Watch Series 6‌ закачиваются. Вероятно, компания, осознавая их дороговизну, изготовила не самые большие партии часов. Их производство могло завершиться ещё несколько месяцев назад.

Аналитик пока не знает, выпустит ли Apple титановые Apple Watch Series 7. Есть вероятность, что компания откажется от дорогого материала.