Одна простая привычка, которая сохранит молодость рук

Одна простая привычка, которая сохранит молодость рукА вот из-за маникюра кожа рук может стареть быстрее
Косметические процедуры помогают как можно дольше сохранять красоту и здоровье. Но некоторые такие процедуры могут иметь побочный эффект в виде ускорения старения кожи. Среди них - маникюр.
По словам эксперта из специализированной клиники эстетического лечения Dr Medi Spa Хенал Сомджи, некоторые процедуры, связанные с лаком для ногтей, могут ускорить старение кожи. Многие женщины сегодня используют гель-лак, а для его закрепления нужно УФ-излучение.
Проблема заключается в том, что ультрафиолетовые лучи способствуют преждевременному старению кожи рук. Несмотря на то что такие лучи не настолько сильны, как солнечные, они всё же оказывают на кожу похожее воздействие.
Согласно научной статье 2019 года, между лампами для закрепления гель-лака и солнечными лучами есть определённая связь. В этом исследовании говорится, что УФ-излучение, которое необходимо для маникюра, обладает сходными с традиционными УФ-соляриями для загара свойствами.
Поэтому лучше либо вообще отказаться от таких ламп, либо перед этим наносить на руки солнцезащитный крем. Причём толстым слоем. Такую рекомендацию дают и Фонд рака кожи США, и Американская академия дерматологии. Наносить этот крем нужно за 20 минут до применения лампы.
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