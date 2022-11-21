Одна простая привычка, которая сохранит молодость рук

По словам эксперта из специализированной клиники эстетического лечения Dr Medi Spa Хенал Сомджи, некоторые процедуры, связанные с лаком для ногтей, могут ускорить старение кожи. Многие женщины сегодня используют гель-лак, а для его закрепления нужно УФ-излучение.

Проблема заключается в том, что ультрафиолетовые лучи способствуют преждевременному старению кожи рук. Несмотря на то что такие лучи не настолько сильны, как солнечные, они всё же оказывают на кожу похожее воздействие.