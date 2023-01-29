Одобренная в США схема лечения туберкулеза работает не всегда

Примерно 1-2% случаев туберкулеза переходят в туберкулезный менингит, самую тяжелую форму туберкулеза, которая приводит к развитию инфекции в головном мозге, вызывающей увеличение жидкости и воспаление.

Исследования на небольшом количестве людей также свидетельствуют о том, что для разработки эффективных методов лечения туберкулезного менингита, вызванного штаммами МЛУ, необходима новая комбинация препаратов.

В исследовании ученые показали, что одобренная FDA схема лечения туберкулеза легких, вызванного штаммами МЛУ, тремя антибиотиками, не эффективна при лечении туберкулезного менингита, поскольку два из трех антибиотиков не могут преодолеть гематоэнцефалический барьер - сеть клеток, препятствующих проникновению микробов и токсинов в мозг.

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