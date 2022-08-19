Одобрено самое дорогое лекарство в мире

Разработчиком препарата под названием «Зинтегло» (Zynteglo) стала компания Bluebird bio. Она утверждает, что для излечения от болезни или значительного улучшения состояния пациента достаточно одной инъекции. А одна такая инъекция стоит $2,8 млн. Это на 700 тысяч долларов дороже, чем укол «Золгенсмы». Раньше этот препарат считался «самым дорогим лекарством в мире».

Бета-талассемия — это наследственная болезнь, которую вызывает мутация, связанная с гемоглобином. Проявляться патология может по-разному: от лёгкой слабости и бледности до необходимости постоянного переливания донорской крови.