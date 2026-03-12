Офтальмолог объяснила влияние ежедневной работы за компьютером на наши глаза

Офтальмолог Татьяна Шилова объясняет, что главная причина роста заболевания — изменения в образе жизни. Люди всё чаще смотрят на близкие объекты: смартфоны, компьютеры и планшеты. Удаленная работа ситуацию делает только хуже. Глаза постоянно фокусируются на расстоянии всего 30−50 сантиметров, тогда как раньше человек чаще смотрел вдаль.

Также на зрение влияет недостаток солнечного света. Когда человек находится на улице, под действием света в сетчатке вырабатывается вещество, которое помогает контролировать рост глазного яблока. Если дети мало гуляют, риск развития близорукости заметно увеличивается. Врачи считают, что детям важно проводить на улице не менее двух часов в день.

Свою роль играет и наследственность. Если оба родителя близоруки, вероятность появления этой проблемы у ребёнка возрастает примерно в шесть раз. Однако специалисты считают, что основной причиной нынешнего роста заболевания остаётся образ жизни.