Огородные пестициды испортили качество спермы

Изучая влияние фосфорорганических и карбаматных инсектицидов на репродуктивные риски, специалисты тщательно проанализировали данные 25 исследований, проводившихся на протяжении почти пяти десятилетий. Тревожное открытие указывает на фосфорорганические и N-метилкарбаматные инсектициды, считая их врагами мужской фертильности.

Оказалось, что эти химические вещества, широко используемые в пестицидах, снижают концентрацию сперматозоидов, что бьет тревогу о возможных последствиях для репродуктивной функции.

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