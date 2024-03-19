Ограниченное по времени питание связали с 91-процентным риском смерти от болезней сердца

Одно из возможных объяснений таких результатов заключается в том, что ограничение еды снижает количество мышечной массы. Учёные заметили, что люди, которые ели в течение менее восьми часов в сутки, по сравнению с теми, у кого продолжительность приёма пищи составляла 12−16 часов, имели меньшую мышечную массу. Также потеря мышечной массы связана с более высоким риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

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