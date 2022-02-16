Огурцы оказались продуктами, защищающими от старческого слабоумия

Кроме того, исследователи отметили улучшение когнитивных функций у животных. Память при этом улучшилась и у тех мышей, которые не имели симптомов болезни Альцгеймера.

Учёные пришли к выводу, что огурцы и содержащийся в них физетин эффективно снижает вероятность возникновения слабоумия и нарушений памяти. Это вещество также отличается противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Содержится физетин не только в огурцах, но и, например, в клубнике.

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