Огурцы оказались продуктами, защищающими от старческого слабоумия

Огурцы оказались продуктами, защищающими от старческого слабоумияОб этом сообщает Food News
Огурцы содержат множество полезных для здоровья человека элементов. Среди таких веществ - физетин. Согласно результатам исследования, проведённого Институтом биологических исследований Солка, именно физетин помогает предотвратить потерю памяти при старческом слабоумии.
В эксперименте участвовали лабораторные мыши, генетически склонные к развитию болезни Альцгеймера. Оказалось, что при употреблении физетина ежедневно у них замедлился и полностью остановился процесс потери памяти, а также другие когнитивные нарушения.
Кроме того, исследователи отметили улучшение когнитивных функций у животных. Память при этом улучшилась и у тех мышей, которые не имели симптомов болезни Альцгеймера.
Учёные пришли к выводу, что огурцы и содержащийся в них физетин эффективно снижает вероятность возникновения слабоумия и нарушений памяти. Это вещество также отличается противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.
Содержится физетин не только в огурцах, но и, например, в клубнике.
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