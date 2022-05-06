Огурцы с вареньем: закусочные начали продавать бургеры под вкусы беременных

По данным Burger King 58% опрошенных женщин заявили, что тяга к еде во время беременности - это вполне знакомое явление, а 76% заявили, что противостоять тяге к еде во время беременности невозможно.

В результате опроса были созданы такие комбинации, как огурец с джемом или колбаса с шоколадным кремом. “Будущие мамы с энтузиазмом попробовали их”, – заявили в компании.