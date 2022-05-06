Огурцы с вареньем: закусочные начали продавать бургеры под вкусы беременных

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Огурцы с вареньем: закусочные начали продавать бургеры под вкусы беременныхКак вам идея бургера с говядиной и мороженным?
Burger King в Германии выпустил новую кампанию в преддверии Дня матери, представив "воппер для беременных". Это обычный воппер, но переделанный по результатам опроса беременных женщин. В новые вопперы входят такие продукты как огурцы и джем, рыбные палочки и яблочное пюре, колбаса карри и жареная сельдь, и многое другое.
По данным Burger King 58% опрошенных женщин заявили, что тяга к еде во время беременности - это вполне знакомое явление, а 76% заявили, что противостоять тяге к еде во время беременности невозможно.
В результате опроса были созданы такие комбинации, как огурец с джемом или колбаса с шоколадным кремом. “Будущие мамы с энтузиазмом попробовали их”, – заявили в компании.
Эти вопперы будут предлагаться исключительно в День матери 10 мая в избранных ресторанах Burger King в Берлине.