Огурец оказался способен снизить уровень сахара всего за полчаса

При этом исследование проводилось на грызунах. После введения мышам раковых клеток им давали сок кукурбитацина. В результате у них значительно снижался уровень сахара и на 60 процентов - вероятность развития рака.

Проведённые ранее научные исследования показали при этом, что уменьшается уровень глюкозы в крови спустя полчаса, а наиболее существенное снижение происходит через четыре часа.

К точно таким же выводам, что и выше, пришли другие специалисты. Их исследование было опубликовано в издании «Растительные продукты для человеческого питания».

Вместе с тем в исследовании из «Иранского журнала базовой медицины» отмечается, что сахар в крови снижается лишь через девять дней после употребления огурца.

На данный момент, пишет автор, необходимо провести подобные исследования с участием людей. Это позволит подтвердить полученные результаты. Сейчас же точно известно, что вещества, содержащиеся в огурцах, позволяют лучше и быстрее перерабатывать и выводить свободные радикалы, а это важно для профилактики диабета и других болезней.

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