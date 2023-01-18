Оказалось, что обычный спрей от насморка уменьшает храп и проблемы дыхания у детей

Исследование, проведенное под руководством Детского научно-исследовательского института Мердока, показало, что назальный спрей с соленой водой был так же эффективен, как и противовоспалительный назальный спрей, при облегчении расстройства дыхания во сне у детей после шести недель лечения.

Согласно результатам исследования, оба назальных спрея снимают симптомы во время сна примерно в 40% случаев, а количество детей, которым, по оценке хирурга, необходимо удалить миндалины и/или аденоиды, сократилось вдвое.

В исследовании приняли участие 276 детей в возрасте от 3 до 12 лет, оно проводилось в Королевской детской больнице и Детской больнице Монаша.

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