Оливковое масло оказалось полезно для сердца

Участники на протяжении всего периода наблюдений каждые четыре года заполняли специальные опросники. В них испытуемые указывали, сколько оливкового масла они употребляли в различных салатах, сколько добавляли его в пищу в целом.

В результате выяснилось, что люди, которые больше всего употребляли оливковое масло, имели вероятность смерти от болезней сердца или от инсульта на 19 процентов меньше остальных. Кроме того, смертность от рака, болезни Альцгеймера, респираторных заболеваний у них снижалась на 17, 29 и 18 процентов соответственно.

Также исследование продемонстрировало, что при замене маргарина, сливочного масла, майонеза оливковым маслом снижается риск смерти на 8-34 процента (в зависимости от причины смерти).

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