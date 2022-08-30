Оливковое масло оказалось способно защитить от рака

Оливковое масло оказалось способно защитить от ракаПричём риск развития онкологических заболеваний снижается на 31 %
Результаты метаанализа, опубликованные в издании PLoS One, показывают, что оливковое масло действительно может защитить от развития онкологических заболеваний. Причём такой эффект наблюдается у тех, кто регулярно употребляет оливковое масло.
У тех людей, которые ели больше всего оливкового масла, вероятность развития любого вида рака снижалась на 31 %.
Такой эффект учёные объясняют по большей части тем, что в состав оливкового масла входят уникальные ингредиенты. Это мононенасыщенные жирные кислоты, сквален, фенольные соединения. Благодаря их антиоксидантным свойствам организм человека оказывается защищён от рака.
Также в ходе анализа данных 45 научных исследований стало ясно, что эффективнее всего оливковое масло помогает предотвратить рак груди, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей.
Правда, при этом, по словам экспертов, нужно ещё провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять роль оливкового масла в профилактике рака.
Кроме того, ранее в экспериментах на животных учёные обнаружили, что у тех, кто ел оливковое масло, было меньше опухолей. Сами по себе такие грызуны тоже стали менее агрессивными.
Также в 2015 году специалисты пришли к выводу, что олеокантал, который входит в состав оливкового масла холодного отжима, может уничтожать раковые клетки и не при этом не наносить вреда остальным.
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