Оливковое масло оказалось способно защитить от рака

Такой эффект учёные объясняют по большей части тем, что в состав оливкового масла входят уникальные ингредиенты. Это мононенасыщенные жирные кислоты, сквален, фенольные соединения. Благодаря их антиоксидантным свойствам организм человека оказывается защищён от рака.

Также в ходе анализа данных 45 научных исследований стало ясно, что эффективнее всего оливковое масло помогает предотвратить рак груди, желудочно-кишечного тракта, мочевыводящих путей.

Правда, при этом, по словам экспертов, нужно ещё провести дополнительные исследования, чтобы лучше понять роль оливкового масла в профилактике рака.

Кроме того, ранее в экспериментах на животных учёные обнаружили, что у тех, кто ел оливковое масло, было меньше опухолей. Сами по себе такие грызуны тоже стали менее агрессивными.

Также в 2015 году специалисты пришли к выводу, что олеокантал, который входит в состав оливкового масла холодного отжима, может уничтожать раковые клетки и не при этом не наносить вреда остальным.

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