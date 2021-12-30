Омлет оказался способен помочь при похудении

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Омлет оказался способен помочь при похуденииТак утверждает турецкое издание Türkiye
На самом деле омлет - одно из блюд, которое позволит оставаться долгое время сытым и при этом продолжать избавляться от лишних килограмм. Подробнее - в материале Türkiye.
Автор статьи утверждает, что омлет может легко стать одним из блюд, которое употребляется во время похудения. Он облегчит избавление от лишнего веса и поможет долго оставаться сытым.
Несмотря на то что яйца - это не высококалорийный продукт, в процессе приготовления омлета нужно обращаться внимание на ингредиенты. К примеру, важно не добавлять слишком много сыра.
Также автор советует всем желающим сбросить вес приготовить омлет с творогом. Это блюдо будет содержать намного меньше килокалорий, чем омлет с сыром. К тому же 50 граммов творога содержит всего 100 килокалорий.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник: ИноСМИ