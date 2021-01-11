OnePlus представила конкурента браслету Xiaomi Mi Band

OnePlus Band оснащён 1,1-дюймовым AMOLED дисплеем с сенсорным управлением. Физических кнопок у устройства нет. Разрешение экрана составляет 126 x 294 пикселей. Для кастомизации браслета у пользователя есть в распоряжении 37 разных скинов.

Устройство весит всего 22,6 грамма. Ремешок предлагается в трёх цветах: чёрном, синем и серо-оранжевом. Фитнес-браслет поддерживает 12 режимов упражнений. Имеет защиту от воды на уровне IP68. Может подключиться к любому Android-смартфону. Как утверждает OnePlus, трекер может работать от одного заряда до двух недель.

OnePlus Band может измерять уровень насыщенности крови кислородом, частоту сердечных сокращений и отслеживать сон. Фитнес-браслет стоит около $38.