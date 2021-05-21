OnePlus выпустит умные часы в стиле Cyberpunk 2077

OnePlus Watch оснащены 1,4-дюймовым OLED экраном OnePlus Watch Cyberpunk 2077 получат чёрный резиновый ремешок с жёлтыми полосами и логотипом игры. Также у часов будет уникальный циферблат. В остальном характеристики OnePlus Watch должны остаться неизменными. Будут 1 ГБ оперативной памяти, 4 ГБ хранилища, защита от воды и пыли по стандарту IP68.

Ранее OnePlus анонсировала смартфон OnePlus 8T в стиле Cyberpunk 2077. Что любопытно, эта игра игра недоступна для мобильным устройств. Тем не менее, её выход наделал много шуму, поэтому в продаже появилось много товаров на тему Cyberpunk 2077.

Часы выйдут в Китае 24 мая. О продаже на остальных рынках пока ничего не известно.