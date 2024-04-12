Онколог назвал три способа защиты от рака головы и шеи

Опубликовано 12 апреля 2024, 00:45
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Онколог назвал три способа защиты от рака головы и шеиВот о чём вам нужно помнить
Доктор Кэтрин Прайс, медицинский онколог из Комплексного онкологического центра клиники Мэйо, рассказала о трёх методах снижения риска возникновения рака головы и шеи. Известно, что один из наиболее быстро растущих видов рака — рак ротоглотки (тип рака головы и шеи).
Риск возникновения опухолей, не связанных с вирусом папилломы человека (ВПЧ), повышает употребление алкоголя и табака. При этом 70% случаев рака головы и шеи возникают как раз из-за ВПЧ.
Для предотвращения развития рака головы и шеи нужно свести к минимуму употребление алкоголя, отказаться от табака и пройти вакцинацию против ВПЧ.
Также важно придерживаться здоровой диеты. Нужно стремиться к полноценному питанию и употреблять как можно меньше обработанных пищевых продуктов и рафинированного сахара.
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