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Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 апреля 2024, 00:45
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Онколог назвал три способа защиты от рака головы и шеи

Вот о чём вам нужно помнить
Доктор Кэтрин Прайс, медицинский онколог из Комплексного онкологического центра клиники Мэйо, рассказала о трёх методах снижения риска возникновения рака головы и шеи. Известно, что один из наиболее быстро растущих видов рака — рак ротоглотки (тип рака головы и шеи).
Онколог назвал три способа защиты от рака головы и шеи
© ENT & ALLERGY

Риск возникновения опухолей, не связанных с вирусом папилломы человека (ВПЧ), повышает употребление алкоголя и табака. При этом 70% случаев рака головы и шеи возникают как раз из-за ВПЧ.

Онколог назвал три способа защиты от рака головы и шеи
© Jill Burrow from Pexels

Для предотвращения развития рака головы и шеи нужно свести к минимуму употребление алкоголя, отказаться от табака и пройти вакцинацию против ВПЧ.

Также важно придерживаться здоровой диеты. Нужно стремиться к полноценному питанию и употреблять как можно меньше обработанных пищевых продуктов и рафинированного сахара.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова
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