Онколог назвал три способа защиты от рака головы и шеи

Для предотвращения развития рака головы и шеи нужно свести к минимуму употребление алкоголя, отказаться от табака и пройти вакцинацию против ВПЧ.

Также важно придерживаться здоровой диеты. Нужно стремиться к полноценному питанию и употреблять как можно меньше обработанных пищевых продуктов и рафинированного сахара.

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