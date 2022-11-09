Опасаетесь появления тромбов? Тогда исключите из рациона эти продукты

По словам доктора Дарисуха Мозаффаряна, есть некоторые ингредиенты, от которых придётся отказаться (или ограничить их потребление) тем, кто хочет предотвратить образование тромбов. Это сахар, соль, крахмал.

Всё дело в том, что эти вещества повышают уровень воспаления в кровеносных сосудах. А вот главным виновником образования сгустков крови считается газировка. Вместо неё лучше съесть что-то, что будет иметь питательную ценность: орехи, немного тёмного шоколада или мороженого, фрукты и пр.