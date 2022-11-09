Опасаетесь появления тромбов? Тогда исключите из рациона эти продукты

Опасаетесь появления тромбов? Тогда исключите из рациона эти продуктыТакой совет дал врач
Сгустки крови (тромбы) могут стать причиной инсульта или сердечного приступа. А один из лучших способов профилактики образования тромбов - это соблюдение здоровой диеты. Вот от чего вам нужно будет отказаться.
По словам доктора Дарисуха Мозаффаряна, есть некоторые ингредиенты, от которых придётся отказаться (или ограничить их потребление) тем, кто хочет предотвратить образование тромбов. Это сахар, соль, крахмал.
Всё дело в том, что эти вещества повышают уровень воспаления в кровеносных сосудах. А вот главным виновником образования сгустков крови считается газировка. Вместо неё лучше съесть что-то, что будет иметь питательную ценность: орехи, немного тёмного шоколада или мороженого, фрукты и пр.
Учёным известно, что неправильное питание в целом может привести к метаболической дисфункции, в частности, к резистентности к инсулину. В результате у человека может возникнуть ожирение. Это и есть основные пути активного воспаления.
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