Опасаетесь развития диабета? Тогда ешьте овощи

Учёный Пратик Покхарел из Исследовательского центра Датского онкологического общества в Копенгагене вместе с коллегами узнал, существует ли связь между картофелем/овощами и развитие сахарного диабета второго типа. Для этого специалисты изучили 7 695 случаев сахарного диабета второго типа, которые были зарегистрированы в течение в среднем 16,3 лет у 54 793 участников датской когорты «Диета, рак и здоровье».

После учёта всех необходимых факторов оказалось, что люди, которые ели больше всего овощей, имели индекс массы тела на 0,35 кг/м2 ниже, а вероятность развития сахарного диабета второго типа - на 21 % ниже.