Опасаетесь развития диабета? Тогда ешьте овощи

Опасаетесь развития диабета? Тогда ешьте овощиТакой вывод сделали учёные совсем недавно
В научной статье, опубликованной в журнале Diabetes Care, говорится, что если вы будете употреблять овощи, то сможете снизить риск развития диабета второго типа. Также эксперты изучили, может ли картофель спровоцировать появление диабета.
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Учёный Пратик Покхарел из Исследовательского центра Датского онкологического общества в Копенгагене вместе с коллегами узнал, существует ли связь между картофелем/овощами и развитие сахарного диабета второго типа. Для этого специалисты изучили 7 695 случаев сахарного диабета второго типа, которые были зарегистрированы в течение в среднем 16,3 лет у 54 793 участников датской когорты «Диета, рак и здоровье».
После учёта всех необходимых факторов оказалось, что люди, которые ели больше всего овощей, имели индекс массы тела на 0,35 кг/м2 ниже, а вероятность развития сахарного диабета второго типа - на 21 % ниже.
Со значительным снижением риска развития сахарного диабета второго типа было связано более частое потребление зелёных листовых овощей и овощей семейства крестоцветных. Что же касается картофеля, то при его приготовлении здоровым способом он будет безопасен для людей, подверженных развитию диабета.
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