Фитнес и здоровье
18:44, 13 декабря 2022
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Опасаетесь развития диабета? Тогда ешьте овощи

Такой вывод сделали учёные совсем недавно

В научной статье, опубликованной в журнале Diabetes Care, говорится, что если вы будете употреблять овощи, то сможете снизить риск развития диабета второго типа. Также эксперты изучили, может ли картофель спровоцировать появление диабета.

Опасаетесь развития диабета? Тогда ешьте овощи

Фото: Hyperbaric Medical Solution

Учёный Пратик Покхарел из Исследовательского центра Датского онкологического общества в Копенгагене вместе с коллегами узнал, существует ли связь между картофелем/овощами и развитие сахарного диабета второго типа. Для этого специалисты изучили 7 695 случаев сахарного диабета второго типа, которые были зарегистрированы в течение в среднем 16,3 лет у 54 793 участников датской когорты «Диета, рак и здоровье».

После учёта всех необходимых факторов оказалось, что люди, которые ели больше всего овощей, имели индекс массы тела на 0,35 кг/м2 ниже, а вероятность развития сахарного диабета второго типа - на 21 % ниже.

Опасаетесь развития диабета? Тогда ешьте овощи

Со значительным снижением риска развития сахарного диабета второго типа было связано более частое потребление зелёных листовых овощей и овощей семейства крестоцветных. Что же касается картофеля, то при его приготовлении здоровым способом он будет безопасен для людей, подверженных развитию диабета.

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