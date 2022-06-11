Опасно ли людям есть собачью еду

Эксперты пояснили, что корм для домашних животных может быть вредным для человека, если он заражён. В еде для питомцев тоже могут быть такие патогены, как сальмонелла и кишечная палочка. Вот почему важно следовать рекомендациям по хранению корма для домашних животных. Нужно хранить сухие и консервированные корма в прохладном, сухом месте при температуре не выше 26,6 градуса по Цельсию.

Если же еда для питомцев не заражена, то она безопасна, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Большая часть кормов для домашних животных состоит из субпродуктов. То есть в целом там нет ничего токсичного самого по себе. А вот некоторые сырые корма могут быть вредны. Кроме того, ела для собак содержит витамин К, который в больших количествах может быть токсичным для человека. Долгосрочное потребление корма для домашних животных сопряжено с риском избытка или дефицита питательных веществ.