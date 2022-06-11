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Опасно ли людям есть собачью еду

А вы пробовали?
Еда для домашних питомцев вряд ли может показаться привлекательной и аппетитной, но иногда люди из любопытства (или по другим причинам) пробуют её. Опасно ли это?
Опасно ли людям есть собачью еду

Эксперты пояснили, что корм для домашних животных может быть вредным для человека, если он заражён. В еде для питомцев тоже могут быть такие патогены, как сальмонелла и кишечная палочка. Вот почему важно следовать рекомендациям по хранению корма для домашних животных. Нужно хранить сухие и консервированные корма в прохладном, сухом месте при температуре не выше 26,6 градуса по Цельсию.

Если же еда для питомцев не заражена, то она безопасна, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Большая часть кормов для домашних животных состоит из субпродуктов. То есть в целом там нет ничего токсичного самого по себе. А вот некоторые сырые корма могут быть вредны. Кроме того, ела для собак содержит витамин К, который в больших количествах может быть токсичным для человека. Долгосрочное потребление корма для домашних животных сопряжено с риском избытка или дефицита питательных веществ.

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