Опасно ли позволять себе больше есть в новогодние каникулы

Есть исследования, которые показывают, что прибавка в весе в праздничный сезон может происходить. Но в среднем это не так драматично — около 0,7 кг. Однако, поскольку люди сложны и разнообразны, другие работы показывают, что, несмотря на значительное увеличение общего потребления энергии и снижение качества рациона, прибавки в весе не происходит.

Кроме того, организм может приспосабливаться к изменениям, чтобы сохранять процессы в нормальном состоянии. Например, регулируются температура тела, уровень сахара в крови, кровяное давление и др. Этот принцип также применим к нашему питанию и обмену веществ. Если мы едим больше в течение одного или двух праздничных дней (или даже недель), наша биология работает так, чтобы свести последствия к минимуму.

Таким образом, для большинства людей отдельные периоды «срывов» вряд ли станут главным фактором, определяющим состояние здоровья. Скорее всего, модели поведения, которым мы следуем большую часть времени, будут влиять на наше здоровье в долгосрочной перспективе.