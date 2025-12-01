Опасный штамм птичьего гриппа пробрался на уединенный субантарктический остров

Некоторые варианты птичьего гриппа протекают легко, но штамм H5N1 опасен тем, что быстро распространяется и уничтожает большие популяции животных. Он уже вызвал массовую гибель птиц в Перу, морских львов в Чили и детёнышей морских слонов в Аргентине. Именно поэтому находка на острове Херд вызывает у учёных серьёзное беспокойство.

Власти отмечают, что обнаружение вируса на острове не сильно повышает риск его попадания на материк. Но угроза всё же остаётся.

Если H5N1 доберётся до материка, последствия для дикой природы и сельского хозяйства могут быть серьёзными. Страна продолжит внимательно наблюдать за состоянием дикой фауны.