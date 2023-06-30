Опиоиды оказались не лучше плацебо при болях в спине. А еще повысили риск злоупотребления

Клинические руководства рекомендуют применять опиоидные анальгетики для облегчения боли в тех случаях, когда другие препараты противопоказаны или неэффективны.

Из-за отсутствия прямых доказательств эффективности опиоидов при болях в спине и шее и присущего им риска зависимости Чунг-Вей Кристин Лин и ее коллеги из Сиднейского университета провели рандомизированное исследование, чтобы оценить эффективность опиоидов для облегчения этих видов боли.

В исследование было включено в общей сложности 347 человек: 174 человека в группе опиоидов и 173 человека в группе плацебо. Средний возраст составил 44,7 года, и существенных различий между группами не было, хотя доля женщин была несколько выше в группе опиоидов.

В опиоидной группе участники принимали пять миллиграммов оксикодона и 2,5 миллиграмма налоксона в таблетках с модифицированным высвобождением два раза в день. Доза постепенно увеличивалась в зависимости от индивидуальных успехов до достижения максимальной дозы в десять миллиграммов два раза в день. Лечение продолжалось до облегчения боли, оцениваемой по шкале боли, или не более шести недель. Группа плацебо получала визуально идентичные таблетки. Всех участников попросили не принимать дополнительные опиоиды или неопиоидные анальгетики.

Через шесть недель исследователи не обнаружили существенной разницы в показателях боли между двумя группами. Однако у одного участника наблюдалось острое психическое расстройство, которое исследователи посчитали «возможно, связанным с лечением». Кроме того, через год риск злоупотребления опиоидами был значительно выше в группе, получавшей настоящие таблетки.

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